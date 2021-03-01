Cumhurbaşkanımız bize sahip çıktı

Üsküdar Mithat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Semra Birdal Ergün, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor. Başörtülü olduğu gerekçesiyle baskılara uğradı, öğretmenlikten atıldı. AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç'ın kendisini ziyaretinde yaşadıklarını anlatan Ergün, "1998 yaz tatilinde, Milli Eğitim Müsteşarı Hikmet Uluğbay imzalı görevden alındığımla ilgili evrak konuldu. Sonra meslekten atıldım. Normalde asil öğretmenler atılamıyordu. Asaletim onaylanmıştı ama beni direkt attılar" dedi. 5 yıl boyunca bir yerde çalışamadığını belirten Ergün, "2003'te 6 yıl özel okulda görev yaptım. 2009'da AK Parti iktidarında göreve iade edildik" dedi. Ergün, "O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız bize sahip çıkmıştı. Onun tutuklanacağı haberinin ardından İBB önünde büyük bir eylem yapılmıştı. Üzerinde "Başkanımızı Seviyoruz" yazılı tişörtler dağtılmıştı. Ben o tişörtü hâlâ saklıyorum" diye konuştu.