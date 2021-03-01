Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi daha yalan çıktı

Gerçek dışı haberleriyle gündemden düşmen Cumhuriyet gazetesinin bugün İpek Özbay imzalı manşetten verdiği 'Karınlarını çöpten doyuruyorlar' haberi yalan çıktı. Gazete tarafından verilen haberde Gülcan İkizoğlu'nun büyük oğlunu çöp konteynerine koyduğu ve burada topladığı patates, soğan ve portal gibi ürünlerle karınlarını doyurduğunu iddia etti. Ancak bu haber de mizansen çıktı.



'İktidar yoksulluğun sorun olmaktan çıktığını söylüyor ama sokak öyle demiyor' diyen Cumhuriyet gazetesinin asparagas haberinin kahramanı Gülcan İkizoğlu'na SABAH gazetesi ulaştı. Telefonla yapılan görüşmede İkizoğlu, "Bana devlet iyi bakıyor. Belediye, Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan aylık ortalama nakit 2 bin 500 lira alıyorum. Bunlara ek olarak Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan kuru gıda yardımı ve fatura yardımı da alıyorum" dedi.





Roman vatandaşı olan Gülcan İkizoğlu, "O gün çocuklarla dolaşırken marketten çöpe sebze ve meyvelerin atıldığını gördüm. Çocuğu konteynerın için koydum. Atılan ürünlerin çoğunun taze olduğunu gördüm. O sırada o gün gazeteci olduklarını bilmediğim kişiler geldi. Fotoğraf çektiler. Bana 'Neden buradan ürünleri topluyorsunuz' şeklinde soru sordular. Ben de bazıları sağlam o ürünler çöpte duracağına ben alıyorum dedim. Bu şekilde bir haber yapılacağından haberim yoktu. Benim devletimden yana bir şikayetim yoktur. Bizim için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bana 'ne ile geçiyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz?' diye bir soru sorsaydılar ve kendilerini tanıtmış olsaydılar ben onlara da devletimiz tarafından aileme ve çocuklarım için yapılan nakit ve diğer yardımları anlatırdım" diye konuştu.