Deprem anını yaşayarak öğrenecekler

AFAD simülasyon ve eğitim tırı Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'a geliyor. Türkiye'de 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle ülke genelindeki farkındalık ve eğitim çalışmalarına hız veren AFAD, 2 Mart Salı günü Beykoz'da deprem simülasyonu gerçekleştirecek. Beykoz Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenecek etkinlikte, ülkemizin deprem gerçeğine dikkat çekmek ve vatandaşları olası depremlere karşı bilinçlendirmek ve hazırlamak amacıyla, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılacak. Beykoz Belediyesi Meydanı'nda gün boyu hazır bulanacak tırda simülasyona katılacak ilçe sakinleri deprem anını test ederek o an yapılması gerekenleri yaşayarak öğrenecek.



Salgın tedbirlerine uygun planlanan etkinlikte alana gelen vatandaşlara bilgilendirici broşür ve yayınlar da verilecek.