Devlet tiyatrosu yeni yazarlarını arıyor

2021-2022 tiyatro sezonunda gerçekleştirilecek olan proje kapsamında "bilim, sanat ve savaşlarda kadınlarımız" adlı ayrı bir başlık oluşturularak, yazarlardan eserlerinde ülkemizin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer alan, bilinen veya bilinmeyen bilim ve sanat dallarında kahraman kadınlarımızın öykülerini tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele almaları istenecek.

KADINLARIN SORUNLARINA DEĞİNECEK

Yarışmaya yurt içinden ya da yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilecek. Eserlerin özgün olması gerekirken, öykü, roman, şiir, uyarlama eserler, kısa oyunlar ve çocuk oyunları değerlendirme dışı bırakılacak. Bir kişi yarışmaya en fazla bir eserle başvuru yapabilirken, eserlerde kullanılan dilin mutlaka Türkçe olması ve eserin öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olması gerekecek. Yarışma ile ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk tiyatrosuna özgün yapıtların ve yeni bakış açılarının kazandırılması, kadın sorunlarının geniş halk kitlelerine tiyatro sanatının eğitici ve öğretici özelliklerinden yararlanarak ulaştırılması, kadına verilen değerin yüceltilmesi ve yerli yazarları teşvik etmek amaçlanmaktadır.

BİRİNCİYE ÖDÜL 40 BİN TL

Dereceye giren oyunlar Devlet Tiyatroları repertuvar havuzuna alınacak ve birincilik ödülü olarak 40 bin TL, ikincilik ödülü 37 bin 500 TL, üçüncülük ödülü 35 bin TL, 1. Mansiyon ödülü 32 bin 500 TL ve 2. Mansiyon ödülü olarak ise 30 bin TL verilecek.