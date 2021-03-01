Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Erzurum, Afyon ve Sivas hangi risk grubunda? Erzurum, Afyon, Sivas hangi renk kodu?

, ve hangi risk grubunda? Erzurum, Afyon, Sivas hangi renk kodu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin illerin risk durumuna göre kademeli olara kaldırılacağını duyurdu. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler çok yüksek, yüksek orta ve düşük risli olarak sıralanıyor. Bu noktada, , , 'ta yaşayan vatandaşlar illerinin hangi renk kodunda olduğunu merak ediyor. İşte, Erzurum, Afyon ve Sivas hangi renk kodu, risk durumu ne sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 1.3.2021 21:04 ABONE OL
Erzurum, Afyon ve Sivas hangi risk grubunda? Erzurum, Afyon, Sivas hangi renk kodu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan, tedbirlerin illerin risk durumuna göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, vatandaşlar bulundukları illerin renk kodu ve risk durumu hakkında bilgi edinmeye başladı. Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli olarak sıralanıyor.

ERZURUM, AFYON VE SİVAS HANGİ RİSK GRUBUNDA, RENK KODU NE?

Erzurum, Afyon, Sivas'ta yaşayan vatandaşlar bulundukların şehrin hangi risk grubunda olduğunu merak ediyor. İşte, Erzurum, Afyon ve Sivas risk grubu ve renk kodu

ERZURUM > ORTA RİSKLİ, SARI

AFYON > ORTA RİSKLİ, SARI

SİVAS, ORTA RİSKLİ, SARI

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum, Afyon ve Sivas hangi risk grubunda? Erzurum, Afyon, Sivas hangi renk kodu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA