Erzurum, Afyon ve Sivas hangi risk grubunda? Erzurum, Afyon, Sivas hangi renk kodu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan, tedbirlerin illerin risk durumuna göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, vatandaşlar bulundukları illerin renk kodu ve risk durumu hakkında bilgi edinmeye başladı. Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli olarak sıralanıyor.
Erzurum, Afyon, Sivas'ta yaşayan vatandaşlar bulundukların şehrin hangi risk grubunda olduğunu merak ediyor. İşte, Erzurum, Afyon ve Sivas risk grubu ve renk kodu
ERZURUM > ORTA RİSKLİ, SARI
AFYON > ORTA RİSKLİ, SARI
SİVAS, ORTA RİSKLİ, SARI