Erzurum, Afyon ve Sivas hangi risk grubunda? Erzurum, Afyon, Sivas hangi renk kodu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan, tedbirlerin illerin risk durumuna göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, vatandaşlar bulundukları illerin renk kodu ve risk durumu hakkında bilgi edinmeye başladı. Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli olarak sıralanıyor.

ERZURUM, AFYON VE SİVAS HANGİ RİSK GRUBUNDA, RENK KODU NE?

Erzurum, Afyon, Sivas'ta yaşayan vatandaşlar bulundukların şehrin hangi risk grubunda olduğunu merak ediyor. İşte, Erzurum, Afyon ve Sivas risk grubu ve renk kodu