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Gara şehidi ’un diploması ailesine verildi

Giriş Tarihi: 1.3.2021 ABONE OL
Gara şehidi Sedat Sorgun’un diploması ailesine verildi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarından Sedat Sorgun'un diplomasını ailesine teslim etti. Levent, 2013 yılında EBYÜ'den mezun olan Sedat Sorgun'un diplomasını teslim ettiği şehit ailesini, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Erzincan Valisi Mehmet Makas ile telefonda görüştürdü. Şehidin babası Nihat Sorgun'la görüşen Yıldırım, ailenin acılarını paylaştıklarını belirtti. Sorgun ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Levent ve Okyar'a teşekkür etti.
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Gara şehidi Sedat Sorgun’un diploması ailesine verildi
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