Isparta Aksaray Yozgat hangi risk grubunda? Isparta Aksaray Yozgat renk kodu ne?

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ulusa seslendi. Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede yeni dönemi, 'yeni kontrollü normal' diye duyurdu.

Erdoğan'ın açıkladığı yeni normal döneminin yol haritası şöyle:

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.



Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.



İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.



Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.



Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.



Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.



Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.



Sivil toplum kuruluşları, kooperatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.



Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.