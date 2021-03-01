Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde normalleşme adımlarını renk kodları ve risk grubuna göre duyurdu. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Vatandaşlar yaşadıkları illerde alınan kararları en ince ayrıntısına kadar araştırıyor. En çok araştırılan konuların başında risk grupları ve renk kodları geliyor. Isparta, Aksaray ve Yozgat'da da yoğun şekilde bu sorular araştırılıyor. Peki, Isparta Aksaray Yozgat hangi risk grubunda? Isparta Aksaray Yozgat renk kodu ne? İşte 'Isparta Aksaray Yozgat hangi risk grubunda? Isparta Aksaray Yozgat renk kodu ne?' sorularının yanıtları...
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ulusa seslendi. Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede yeni dönemi, 'yeni kontrollü normal' diye duyurdu.
Erdoğan'ın açıkladığı yeni normal döneminin yol haritası şöyle:
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooperatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.
FAHRETTİN KOCA RENK KODLARINI PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu renk kodlarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz." ifadelerini kullandı.
ISPARTA AKSARAY YOZGAT HANGİ RİSK GRUBUNDA? ISPARTA AKSARAY YOZGAT RENK KODU NE?
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.