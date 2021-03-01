Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? İstanbul'da restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor?

İstanbul'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? İstanbul'da restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor?

İstanbul'da kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, mekan sahipleri tarafından merak konusu oldu. Uzun bir süredir müşterilerine paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren kafeler ve restoranlar, yeniden açılmayı bekliyor. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda mekanların yeniden açılması da masadaki konular arasında yerini alacak. İl bazlı formüller düşünülürken şehirlerdeki vaka sayısı, kafelerin ve restoranların yeniden açılması için en önemli etken olarak öne çıkıyor. Kabine öncesinde, İstanbul'da kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:37 ABONE OL
İstanbul'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? İstanbul'da restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor?

İstanbul'da kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? Kritik soru, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak. Bilindiği gibi, çok uzun bir süredir yurt genelinde kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi mekanlar paket servis ve gel al şeklinde müşterilerine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, normalleşme için Mart ayı işaret edilmişti.

İSTANBUL'DA KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Bu noktada, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde işletme sahibi olan vatandaşlar, 'İstanbul'da kafeler ve restoranlar açılacak mı?' sorusuna ilişkin yanıt aramaya başladı. Vaka haritasında turuncu listede yer alan İstanbul için çeşitli formüller bulunuyor.

İSTANBUL'DA LOKANTALAR, RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kabine Toplantısı öncesinde, kulislerde konuşulanlara göre esnaf için yeni bir formül daha üretildi. Kovid-19'la mücadele sürecinde yeni normalleşmeye geçilirken tedbir elden bırakılmayacak. Restoran ve kafelerin pozitif vaka takibini kolaylaştıracak şekilde açılması gündemde.

İşte, lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak sorusunun yanıtı;

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek.

AŞILAMA TÜM OLUMSUZLUKLARIN KARŞISINDA

Vakalar sık sık artışa geçerek ilgili kurul ve bakanlıkların işini zorlaştırsa da koronavirüsle mücadelede en büyük silah olan aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor.

ANKARA VE İSTANBUL'DA YASAKLARIN KALKMASI ZAMAN ALACAK GİBİ

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.

EN SON BAR VE GECE KULÜPLERİ: Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.

ESNEMEDE İKİ ENDİŞE: Esneme kararlarının illere göre alınması iki endişe neden oldu. Bunlardan ilki kısıtlamaların kaldırıldığı ile komşu illerden akın yaşanması. Bunun önlenmesi için sınırda kontrollerin de arttırılması, denetim iyi yapılması hatta HES kodu istenmesi üzerinde duruluyor. İkincisi ise il yönetimlerinin esneme için esnaf başta olmak üzere çeşitli kesimlerden talep gelmesi.

AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER

Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek

RESTORAN VE KAFELER İÇİN ESNAFIN BEKLEDİĞİ FORMÜL BULUNDU; KABİNEDE GÖRÜŞÜLECEK

Restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesi de gündemin ilgi çeken başlıklarından. Mekanlara girişte listenin tutulması pozitif bir vakanın olduğu saatlerde kafe ya da restoranda bulunan diğer kişilere hızla ulaşılmasını ve izole edilmelerini sağlayabilecek.

Özellikle çabuk bulaşan mutant virüsler ile mücadelede temaslılara ulaşmak önem kazanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? İstanbul'da restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA