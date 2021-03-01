Kafeler ve restoranlar için kritik gün! Lokantalar, kafeler ve restoranlar açılacak mı? İşte kafelerin ve restoranların açılabileceği iller!

Son dakika haberleri... Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı sorusu bugün yanıt bulacak! Bir süredir paket servis ve gel-al hizmeti ile müşterilerine ulaşan bu işletmelerin açılacağı tarih araştırılıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bilim Kurulu'ndaki görüşmelere göre kırmızı listede bulunan illerde kafe ve restoranların açılışına izin verilmeyecek. Sarı ve turuncu listedeki illerde kademeli ve kısmi açılış olacak.