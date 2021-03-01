Kafeler ve restoranlar için kritik gün! Lokantalar, kafeler ve restoranlar açılacak mı? İşte kafelerin ve restoranların açılabileceği iller!

Son dakika haberleri... Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı sorusu bugün yanıt bulacak! Bir süredir paket servis ve gel-al hizmeti ile müşterilerine ulaşan bu işletmelerin açılacağı tarih araştırılıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bilim Kurulu'ndaki görüşmelere göre kırmızı listede bulunan illerde kafe ve restoranların açılışına izin verilmeyecek. Sarı ve turuncu listedeki illerde kademeli ve kısmi açılış olacak.
SARI VE TURUNCU İLLERDE KISMİ AÇILIŞ
Örneğin turuncu listede yer alan İstanbul'da kademeli açılış olacak. Buna göre öncelikle sabah 10 ile akşam 5 arasında kafe ve restoranlar açılacak. Vaka sayılarına göre bu kısıtlamalar genişletilecek ya da daraltılacak.
Mavi listede yer alan illerde ise kafe ve restoranlar tam açılacak. Ancak tüm illerde kafe ve restoranlara yüzde 50 kapasite sınırı getirilecek. HES kodu ile giriş izni verilecek.
Sektör temsilcileri burada çalışanların açılanmasına öncelik istemişti. Bu konuyla ilgili son karar akşam açıklanacak.
LİSTELER HER HAFTA GÜNCELLENİYOR
Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta illerin vaka sayılarına göre yeni liste hazırlanıyor.
Bakanlığın geçtiğimiz hafta hastanelere gönderdiği 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları 15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer alıyor. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.
Listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde;
Ordu birinci sırada,
Giresun ikinci
Trabzon ise üçüncü sırada yer alıyor.
Bunu Samsun
Rize
Tokat
Osmaniye
Adıyaman
Aksaray
Karaman
Sakarya ve
Konya takip ediyor.
İŞTE TURUNCU VE SARI LİSTE
Listenin ikinci kısmında yer alan turuncu grupta ise 39 il yer alıyor.
Bu iller şöyle sıralanıyor:
Burdur
Kocaeli
Balıkesir
Amasya
Ardahan
Gümüşhane
Mersin
Sinop
Antalya
Bolu, Artvin, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kayseri, Kırklareli,
İstanbul, Kütahya, Niğde, Zonguldak, Erzurum, Nevşehir,
Muğla, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Bilecik, Hatay, Malatya,
Elazığ, Çanakkale, Adana, İzmir,
Çorum, Bursa, Sivas, Aydın, Yozgat, Manisa.
Listenin üçüncü grubunda bulunan sarı listede 25 il var.
Bu illerin listesi ise şöyle: Eskişehir, Ankara,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Afyon,
Denizli, Bartın, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Çankırı,
Bayburt, Kastamonu, Siirt, Şanlıurfa, Ağrı,
Kars, Bingöl, Diyarbakır, Uşak, Karabük, Bitlis, Van ve Mardin.
MAVİ LİSTEYE TAM AÇILIŞ
Mavi listeye girmeyi başaran iller ise kontrollü normalleşecek.
Bu listeye girmeyi başaran ise 5 il bulunuyor. İşte şanslı 5 il: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari.