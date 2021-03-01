Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu. Olayla ilgili yapılan açıklamada gözaltına alınan K.G. isimli kadının 'düşük sonucunda çocuğu çöpe kendisinin attığını' itiraf ettiği belirtildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Yeşilbelde Mahallesi'nde faaliyet gösteren Marmaris Katı Atık Ayrıştırma Tesisi'nde çalışanlar tarafından ayrıştırma bandındaki poşetin içinde yeni dünyaya gelmiş kız çocuğu cesedinin bulunduğu belirtildi.



Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından araştırma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Araştırmada 24 Şubat tarihinde K.G. isimli kadının Marmaris Devlet Hastanesi'nde düşük yaptığı ve rahatsızlığından dolayı müracaatının bulunduğu, olayla ilgili müracaat sonucunda emniyet birimlerince adli soruşturma başlatıldığı öğrenilmiş olup, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kadının tekrar ifadesi alınmış ve ifadesinde 'düşük sonucunda çocuğu çöpe kendisinin attığını' itiraf etmiştir. Cumhuriyet Savcılığınca K.G'nin kan örneği aldırılarak buluntu ceset ile İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir."

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.