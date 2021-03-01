Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde normalleşme adımlarını renk kodları ve risk grubuna göre duyurdu. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Vatandaşlar yaşadıkları illerde alınan kararları en ince ayrıntısına kadar araştırıyor. En çok araştırılan konuların başında risk grupları ve renk kodları geliyor. Kayseri, Samsun ve Balıkesir'de de yoğun şekilde bu sorular araştırılıyor. Peki, Kayseri Samsun Balıkesir hangi risk grubunda? Kayseri Samsun Balıkesir renk kodu ne? İşte 'Kayseri Samsun Balıkesir hangi risk grubunda? Kayseri Samsun Balıkesir renk kodu ne?' sorularının yanıtları...
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ulusa seslendi. Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede yeni dönemi, 'yeni kontrollü normal' diye duyurdu.
Erdoğan'ın açıkladığı yeni normal döneminin yol haritası şöyle:
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.
FAHRETTİN KOCA RENK KODLARINI PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu renk kodlarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz." ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaştığı harita şöyle:
KAYSERİ SAMSUN BALIKESİR HANGİ RİSK GRUBUNDA? KAYSERİ SAMSUN BALIKESİR RENK KODU NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre; Karadeniz ili Samsun kırmızı renk koduna sahip. Kırmızı renk kodu en yüksek risk grubu anlamına geliyor.
Kayseri ise turuncu risk renk kodu ile haritada yer alıyor. Kayseri yüksek risk grubunda yer alıyor.
Balıkesir ise kırmızı renk kodu ile en yüksek risk grubunda yer alıyor.