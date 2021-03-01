Kocaeli'nde DEAŞ operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.