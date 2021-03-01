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'nde operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocaeli ve ’da düzenlenen terör operasyonunda  silahlı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.3.2021 17:34 ABONE OL
Kocaeli'nde DEAŞ operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Kocaeli'nde DEAŞ operasyonu
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