Menfaat çatışması Milli Emlak'taki çeteyi deşifre etti

Milli Emlak bünyesinde muhafaza amacıyla saklanan ve özel yasaları gereği imha edilmesi gereken bazı suç eşyalarının usulsüz şekilde imha edilmeksizin piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Hayrettin B. emniyet güçleri tarafından usulüne uygun olarak el konulan kumar makinelerinin imhası işiyle uğraşıyordu. İddiaya göre makinelerin imha işini alabilmek için Milli Emlak Daire Başkanlığında ayniyat şefi olarak çalışan Davut Ö. ile iletişim kurmuştu. Genç adam, bu nedenle çeşitli zamanlarda ödeme yapıyor, Davut Ö.'ye çeşitli mal varlıkları alıyor ve maddi yardımda bulunuyordu.

MENFAAT ÜZERİNE KURULAN TEZGAH

İkili arasında geçtiğimiz günlerde maddi menfaat çatışması yaşanmaya başlandı. Yine iddiaya göre Davut Ö., ihaleyi daha çok menfaat temin edebileceği bir başka kişiye verme arayışına yöneldi. Davut Ö. ve yeni aday İlhan V., yaptıkları anlaşma gereği imha edilmesi gereken suç eşyalarının imha edilmiş gibi gösterilerek el altından piyasaya sürüyorlar ve elde edilen geliri de aralarında paylaşıyorlardı. Bunun üzerine Hayrettin B. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvurarak durumu ihbar etti.

İHALELERE FESAT KARIŞTIRAN PERSONEL

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada Davut Ö.'nün kurguladığı ihalelerle ilgili incelemeler yapıldı. İlk dönemde Hayrettin B.'nin sahibi olduğu şirkete birden fazla kez ihale verildiği belirlense de ihbar tarihinden sonra bazı ihalelerin İlhan V. adına ve onun hissedar olduğu şirketlere ait olduğu belirlendi. Soruşturmada kapalı zarf şeklinde verilen tekliflerin Davut Ö. tarafından açılarak teklif bedellerinin öğrenildiği bu şekilde en düşük teklifi verme noktasında İlhan V.'ye bilgi sızdırılması yoluyla ihalenin İlhan V. üzerinde kalmasının sağlandığı ortaya çıktı. Soruşturmada Davut Ö. ile İlhan V. arasında ihale tarihinden önce bir irtibat bulunup bulunmadığı araştırıldı. Tarafların ihalelerden önce Bakırköy Botanik park civarında aynı saat dilimleri içerisinde sinyal bilgileri tespit edildi.

İMHA EDİLMEDEN PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ

Savcılık derinleştirdiği soruşturmada mahkeme kararıyla el konularak Davut Ö.'ye teslim edilen 2 bin 127 adet tuşlu cep telefonunun, 261 adet lüks marka cep telefonu bataryasının ve yine 309 adet farklı marka lüks cep telefonunun yerinde bulunmadığının tespit edildi. Milli Emlak'ın Sultanahmet'teki deposunda yapılan aramada telefonlar gibi el konulan çok sayıda taklit ayakkabı, araba fren disk balata gibi parçalarla çatal kaşık, cam bardak türünden ev eşyaları, kozmetik ürünler yerinde bulunmadı.

TONLARCA AKARYAKIT, ALKOL...

Yine soruşturmada Davut Ö. ile İlhan V.'nin iş birliği içinde bulunan Siyami S.'nin bir ihalede kendisine verilen tonlarca akaryakıt maddesinin taşınması, hortumlarla boşaltılması ve depodaki tanklara doldurulduktan sonra piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Akaryakıt ihalesinden hemen önce Siyami ile Davut arasında çok sayıda telefon görüşmesinin gerçekleştiği görüldü. İhaleyi Siyami'ye veren Davut'un oğlunun bir firmanın Tanzanya'daki ofisinde 3 bin USD tutarındaki maaş ile çalıştığı belirlendi. Savcılık geçtiğimiz günlerde operasyon yaparak örgüt liderleri Davut Ö., ilhan V. İle birlikte 11 üyeyi gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden iki yönetici tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT ÇÖKERETİLDİ

İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılıkça Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığında Ayniyat Şefi olarak görev yapan Davut Ö. ve herhangi bir resmi sıfatı bulunmayan İlhan V. 'nin Siyami S. ile bir suç örgütü kurdukları, örgütün zimmet, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, 5607 sayılı yasaya muhalefet, hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma gibi suçları süreklilik arz edecek şekilde işledikleri gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, resmi makamlarca el konulan marka taklidi ürünlerin resmi depodan alınıp piyasaya sürülmek üzere kaçak olarak tabir edilen depoya nakledilmesi ve imha edilmeden piyasaya sürülmesinde üyelerce bu işlemlerin takip edildiği anlatıldı. Örgüt liderleri ve üyelerce imhaya tabi malları piyasaya satıp ayda 50 bin ila 100 bin arası para kazandıkları ve eşit şekilde bölüştükleri anlatıldı.

TONLARCA AKARYAKIT ALKOL VE EŞYA

İddianamede el konulan deterjan, çay, elektronik eşyalar ve bir tır dolusu tonlarca akaryakıt ve alkolün örgüt üyeleri tarafından fotoğraflanarak müşterilere gönderilmek üzere üyeler tarafından örgütsel şekilde dağıtıma çıktığı belirtildi. 10 örgüt üyesinin yer aldığı örgüt liderleri Davut Ö., ilhan V. Ve Siyami S. hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla örgüt kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Almak ve Vermek, İhaleye Fesat Karıştırmak, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Zimmet' suçlarından cezalandırılmaları istendi.