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'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

'de NATO limanı yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 00:18 Son Güncelleme: 2.3.2021 00:18 ABONE OL
Mersin'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesindeki kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Akçakıl mevkii NATO Limanı yakınlarında meydana geldi.

Silifke'den Antalya yönüne giden Mehmet Kılıç yönetimindeki 80 DY 410 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı şeride geçerek Ali Akdoğan'ın kullandığı 33 BDR 54 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mehmet Kılıç ve yanındaki Ali Mukadder Aksay hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Slifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Mersin'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı
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