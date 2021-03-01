Muğla, Eskişehir, Mardin hangi risk grubunda? Muğla, Eskişehir ve Mardin hangi renk kodu?

Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar duyuruldu. İllerin İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığının açıklanması sonrasında Bursa, Antalya, İzmir illerinde yaşayanlar Muğla, Eskişehir, Mardin hangi risk grubunda - hangi renk kodu? sorularına yanıt aramaya başladı.

MUĞLA, ESKİŞEHİR, MARDİN HANGİ RİSK GRUBUNDA - HANGİ RENK KODU?

Muğla, Eskişehir, Mardin hangi risk grubu ve renk kodu detayları şu şekilde…

MUĞLA - TURUNCU - Yüksek riskli

ESKİŞEHİR - SARI - Orta riskli

MARDİN - MAVİ - Düşülk riskli