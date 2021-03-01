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Haberler Gündem Haberleri Muğla, Eskişehir, Mardin hangi risk grubunda? Muğla, Eskişehir ve Mardin hangi renk kodu?

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Ülkemizde etkili olan nedeniyle alınan tedbir ve önlemler uygulanmaya devam edilirken başkanlığında bugün yapılan kabine (bakanlar) kurulu toplantısı sonrasında İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı duyuruldu. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde normalleşme adımları kapsamında yasakların kaldırılması ve gevşetilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda , , hangi risk grubunda - hangi renk kodu? gibi sorularla araştırmalar yoğunlaştı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 20:53 Son Güncelleme: 1.3.2021 20:53 ABONE OL
Muğla, Eskişehir, Mardin hangi risk grubunda? Muğla, Eskişehir ve Mardin hangi renk kodu?

Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar duyuruldu. İllerin İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığının açıklanması sonrasında Bursa, Antalya, İzmir illerinde yaşayanlar Muğla, Eskişehir, Mardin hangi risk grubunda - hangi renk kodu? sorularına yanıt aramaya başladı.

MUĞLA, ESKİŞEHİR, MARDİN HANGİ RİSK GRUBUNDA - HANGİ RENK KODU?

Muğla, Eskişehir, Mardin hangi risk grubu ve renk kodu detayları şu şekilde…

MUĞLA - TURUNCU - Yüksek riskli

ESKİŞEHİR - SARI - Orta riskli

MARDİN - MAVİ - Düşülk riskli

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Muğla, Eskişehir, Mardin hangi risk grubunda? Muğla, Eskişehir ve Mardin hangi renk kodu?
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