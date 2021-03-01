SABAH’ın haberinden sonra Safranbolu Belediyesi özür diledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde usulüne uygun kazılmayan mezar nedeniyle merhum Erdoğan Kocabayır'ın cenazesi saatlerce mezarlıkta bekletilirken, yakınları da mağdur olmuştu. Olayın SABAH'da yer bulmasının ardından Safranbolu Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak kamuoyundan ve Kocabayır ailesinden özür diledi.

Belediye'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"27 Şubat Cumartesi günü belediyemizin mezarlık hizmetlerinde yaşanan ve basında yer alan üzücü olay için, başta merhum Erdoğan Kocabayır'ın ailesinden ve yakınlarından özür diler, böyle bir hadiseye tekrar mahal verilmeyeceğini siz değerli halkımızın bilgisine sunarız.

Safranbolu Belediye başkanlığı tarafından ''Mezar Yeri Kazım ve Defin İşi İhalesi'' kanuna uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir. En düşük teklifi veren firma ile 24.02.2021'de kanun ve mevzuat gereği sözleşme imzalanmıştır.

Yeni döneme ilişkin ilk defin işlemi 27.02.2021'de gerçekleşmiştir. 27.02.2021 günü 3 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 cenazenin öğleden önce, diğerinin ise ikindi namazı sonrası defnedileceği bilgisi ilgili birimimize iletilmiştir. Birim yetkilileri mezar kazma işleminin yetişmeyeceği bilgisini, hem birim müdürüne hem de ihaleyi alan firmaya haber vermiştir.

Merhum Erdoğan Kocabayır'ın mezar yeri, gecikmeli olarak hazırlanmıştır. Bu gecikmeden dolayı yetkili firmaya profesyonel bir ekibin çalıştırılması ve daha titiz davranılması konusunda gerekli ikazlarda bulunulmuştur. İlgili firma bundan sonraki süreçte her hangi bir mağduriyet daha yaşanmaması için profesyonel bir ekip ile işe deva edeceklerini belirtmiştir.

Belediyemiz tarafından çözüm için gerekli adımlar atılmış olsa da; meydana gelen gecikmeden dolayı cenaze yakınlarının üzüntüleri ve haklı tepkileri bizleri böylesi bir aksamanın tekrar yaşanmaması konusunda daha ciddi önlemler almaya sevk etmiştir."