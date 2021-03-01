Ankara, İzmir ve İstanbul'da yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı için yeni kararlar bekleniyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak ve yasaklar bitecek mi? Bu soru, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak. Uzun bir süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması yurt genelinde uygulanıyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanıyor. Kabine Toplantısı ile beraber hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri başta olmak üzere birçok konuya ilişkin kararın alınması bekleniyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Kabine Toplantısı neticesinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değiştiği takdirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? | SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Kabine Toplantısı kararları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek gibi birçok sorunun yanıt bulması öngörülüyor.

İşte, Kabine gündemi ve detaylar;