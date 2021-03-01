Son dakika haberi: Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. "Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?" sorusunun da cevabını veren Başkan Erdoğan, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte detaylar...
SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILDI?
Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin durumuna göre sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde (mavi ve sarı) kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde (turuncu ve kırmızı) sokağa çıkma sürelerinin uzatılacağını belirtti.
YASAĞIN KALKTIĞI İLLER
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
SÜRELERİN UZATILACAĞI İLLER
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.