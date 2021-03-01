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: 'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: 24.00'e kadar muaf olacaklar...

haberi: sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş bir duyuru yayınladı. Duyuruda, yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresinin 24.00'e uzatılması nedeniyle kısıtlama saatinin de 24.00'e uzatılmasına karar verildiği bildirildi. Kısıtlamadan yalnızca vergi dairesinde işlemi olanlar muaf olacak.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 17:40 Son Güncelleme: 1.3.2021 17:56 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: 24.00'e kadar muaf olacaklar...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, vergi yapılandırma işlemnleri nedeniyle kısıtlamada bugüne özel bir ek karar alındı. Karara göre; ödeme yapacak vatandaşlar ve vergi dairesi çalışanları bu gece 24.00'e kadar yasaktan muaf olacak. İşte İçişleri'nin son dakika açıklaması...

İÇİŞLERİ'NDEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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