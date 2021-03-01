Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: 24.00'e kadar muaf olacaklar...

İÇİŞLERİ'NDEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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