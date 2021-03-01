Son dakika: İllerin risk kategorileri nasıl belirlendi? Bakan Koca madde madde sıraladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İllerin risk kategorilerine göre nasıl belirlendiğini açıklayan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde." ifadelerini kullandı.