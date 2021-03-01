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: İllerin risk kategorileri nasıl belirlendi? madde madde sıraladı

haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illerin risk kategorilerinin nasıl belirlendiğini açıkladı. , risk kategorilerini belirlemede, vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate alındığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 00:00 Son Güncelleme: 2.3.2021 00:08 ABONE OL
Son dakika: İllerin risk kategorileri nasıl belirlendi? Bakan Koca madde madde sıraladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İllerin risk kategorilerine göre nasıl belirlendiğini açıklayan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde." ifadelerini kullandı.

RENK KODLARINA GÖRE İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Son dakika: İllerin risk kategorileri nasıl belirlendi? Bakan Koca madde madde sıraladı
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