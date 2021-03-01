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SON DAKİKA | Kritik başladı! Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları sonuçları bekleniyor

ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuna ilişkin gelişmeler takip edilirken milyonların gözü kulağı Beştepe'de başlayan Bakanlar Kurulu Toplantısına çevrildi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı saat 16.00 itibarı ile başladı. Kafelerin ve restonlarından açılmasından yüz yüze eğitime kadar birçok kararın alınacağı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için açıklama yapacak ve ulusa seslenecek. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Kabine Toplantısından son dakika gelişmeleri

Giriş Tarihi: 1.3.2021 17:29 Son Güncelleme: 1.3.2021 17:30 ABONE OL
SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı başladı! Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları sonuçları bekleniyor

Restoran, lokanta ve kafelerin durumundan yüz yüze eğitime kadar birçok kararın alınacağı Kabine Toplantısı, günün en çok merak edilen haber başlıkları arasında öne çıkıyor. Türkiye'nin gözü kulağı Beştepe'deki Bakanlar Kurulu Toplantısına çevrildi. Edinilen son dakika bilgisine göre, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı, saat 16.00 itibarı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Böylece, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak sorusu yanıt buldu.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri için gözler Kabine'de!

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!

Kritik toplantıda normalleşme takvimi masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerini sunum şeklinde aktaracak.

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK...

Kabine Toplantısı sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat canlı yayında duyurulacak. Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararlarını toplantının ardından ulusa sesleniş konuşmasında açıklayacak.

İşte, Kabine Toplantısından son gelişmeler

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ele alınacak en önemli konulardan biri uzun süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranların açılışı için izlenecek yol olacak. Restoran, kafe, kıraathane, lokanta gibi sektör işletmelerine uygulanan kısıtlamalarda esnetilmeye gidilmesi bekleniyor. Belli kontenjanlar ile kafe ve restoranların açılması planlanıyor.

Kabine toplantısında restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabine de üzerinde en fazla durulacak konulardan biri de okulların yüz yüze eğitime geçiş takvimi olacak. 1 Mart itibarıyla 8 ve 12'nci sınıfların okula dönüşü planlanırken, Kabine toplantısında alınacak kararlar nedeniyle 1 günlük ertelemeye gidildi. Okulların durumuna bu akşam Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde karar verilecek. Yüz yüze eğitim için riskli illerde özel bir formül de getirilebileceği belirtiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak karar milyonlarca insanın en merak ettiği konu olarak öne çıkıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu'nun önerileri, illerdeki vaka tablosu, mutasyonlu virüs yayılımı göz önüne alınarak adım atılacak. Vaka riski az illerde sokak kısıtlamalarının esnetilmesi ve kaldırılması yönünde karar alınabileceği belirtiliyor.

BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı. O kriterler şöyle olacak:

İşte belirlenen renk kodları;

Düşük kademeler

DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek kademeler;

YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor!

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kritik toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek. Erdoğan ele alınan konular ve konuşulanları paylaşacak, son olarak Kabine'de alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararları duyuracak. Kararlar İçişleri genelgeleri sonrası yürürlüğe girecek.

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SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı başladı! Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları sonuçları bekleniyor
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