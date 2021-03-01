SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı başladı! Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları sonuçları bekleniyor

Restoran, lokanta ve kafelerin durumundan yüz yüze eğitime kadar birçok kararın alınacağı Kabine Toplantısı, günün en çok merak edilen haber başlıkları arasında öne çıkıyor. Türkiye'nin gözü kulağı Beştepe'deki Bakanlar Kurulu Toplantısına çevrildi. Edinilen son dakika bilgisine göre, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı, saat 16.00 itibarı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Böylece, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak sorusu yanıt buldu.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri için gözler Kabine'de!

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!

Kritik toplantıda normalleşme takvimi masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerini sunum şeklinde aktaracak.

GÖZLER BAKANLAR KURULUNDA! Kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? 2021 Restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK...

Kabine Toplantısı sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat canlı yayında duyurulacak. Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararlarını toplantının ardından ulusa sesleniş konuşmasında açıklayacak.

İşte, Kabine Toplantısından son gelişmeler