Son dakika: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Hangi illerde kafe ve restoranlar açık olacak?

Son dakika haberi... Milyonların merak ettiği Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Özellikle işverenlerin merak ettiği "Hangi illerde kafe ve restoranlar açık olacak?" sorusuna da yanıt veren Başkan Erdoğan, "Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir." ifadelerini kullandı. Peki kafe ve restoranlar hangi illerde açık olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE KAFE VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK?

Başkan Erdoğan, çok yüksek riskli iller (kırmızı) dışında düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı) ve yüksek riskli (turuncu) illerde kafe ve restoranların sabah 07.00 akşam 19.00 saatleri arasında %50 kapasite ile hizmet verebileceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre kafe ve restoranların açık olacağı iller şu şekilde: