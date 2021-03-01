Türk bayrağına saygısızlık

CHP'li Antalya Kumluca Belediyesi sınırları içinde yer alan Mavikent Mahallesi, Yapraklı mevkisinde vatandaşlar Türk bayraklarını çöp bidonunda buldu. Kumluca Belediyesi'nin amblemli bayraklarla birlikte iplere gerilen Türk bayrakları, elektrik direklerine takılmıştı. Bayrakları kimin çöpe attığı henüz bilinmezken, Türk bayraklarının belediye bayrakları ile birlikte çöpte olması akıllara Kumluca Belediyesi'ni getirdi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Kumlucalı bir vatandaş, bayrakları Kumluca Belediyesi görevlileri tarafından elektrik direklerine asıldığına dikkat çekerek, "Özel vinç yardımı olmadan bayraklar direklerden indirilemez. Bunu yapanlar özel araçlarla gelerek Kumluca Belediyesinin bayraklarıyla birlikte Türk bayraklarını da indirip çöpe atmışlardır. Güvenlik kuvvetlerimizin gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz" dedi.