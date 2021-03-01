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Vergi ödemelerinin son gününde uzun kuyruklar oluştu

Vergi borcu yapılandırmasının Pazar günü ve haftanın ilk günü borç yapılandırmasında ilk taksit ödemelerinin son günü olan 1 Mart’ta önünde uzun kuyruk oluştu. Borç ödemesini son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 17:11 ABONE OL
Vergi ödemelerinin son gününde uzun kuyruklar oluştu

Vergi ve diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini son ödeme gününde vergi dairelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Ödeminin son günü olan 1 Mart Pazartesi günü İşini son güne bırakanlar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında binaya HES kodu ile alınan mükellefler kapıda yoğunluk oluşturdu.

"BORCUMUZU ÖDEMEDİK YAPILANDIRIP ÖDÜYORUZ"

Vergi dairesi önünde sıra bekleyen vatandaşlar Vergi borcumuzu geciktirdiğimiz için yapılandırdım. Borcumuzu kapatmak için saatlerdir sıra bekliyoruz" dediler.

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Vergi ödemelerinin son gününde uzun kuyruklar oluştu
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