Vergi ödemelerinin son gününde uzun kuyruklar oluştu

Vergi ve diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini son ödeme gününde vergi dairelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Ödeminin son günü olan 1 Mart Pazartesi günü İşini son güne bırakanlar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında binaya HES kodu ile alınan mükellefler kapıda yoğunluk oluşturdu.

"BORCUMUZU ÖDEMEDİK YAPILANDIRIP ÖDÜYORUZ"



Vergi dairesi önünde sıra bekleyen vatandaşlar Vergi borcumuzu geciktirdiğimiz için yapılandırdım. Borcumuzu kapatmak için saatlerdir sıra bekliyoruz" dediler.