Yeni kararlar ne zaman uygulanacak, yeni normalleşme kararları ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelge ile duyurdu!

1 Mart tarihinde beklenen kabine toplantısı ardından yeni normalleşme kararları da belirlendi. Bu doğrultuda illerdeki vaka sayıları da göz önüne alınarak çeşitli kararlara imza atılmış detaylar ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile duyurulmuştu. Bu kapsamda milyonlar "Yeni kararlar ne zaman uygulanacak?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Bu kapsamda Kabine Toplantısı sonrası Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni normalleşme kararları 2 Mart itibarıyla uygulamaya geçiyor.

YENİ KARARLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aralık ayından bu yana vaka artışının önüne geçmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı gibi tüm kısıtlamalar normalleşme adımlarıyla beraber kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda yayımlanan Türkiye risk haritasına göre; il bazlı olarak çeşitli kararlar verildi. Kararlara ait detaylar ise İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgede duyuruldu.