4 dil bilen terörist patlayıcıyla yakalandı

Terörörgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'de bombalı ve silahlı eğitim aldıktan sonra üzerindeki patlayıcılarla Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinden saldırı yapmak için sınırı geçen terörist E.K., Adana'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sansasyonel bombalı eylem hazırlığında iken yakalandı. Yaklaşık 8 ay önce yakalanan PKK/ YPG'li terörist E.K.'nın PYD/ YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Ayrıca E.K. ifadesinde Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti. E.K.'nın İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği belirlendi.