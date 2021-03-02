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'da yasa dışı bahis operasyonu

'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 07:54 ABONE OL
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen, aralarında kadınların da bulunduğu kişilerin tespit edilip, savcılığın da şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti.

Sabahın ilk saatlerinde ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu
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