Aziz Kocaoğlu’nun paylaşımı CHP’lileri şaşırttı! Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu’nu eleştiren yazıyı paylaştı!

İzmir'de CHP'den 3 dönem ve 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım CHP'lileri şaşırttı. CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği yazıyı 21.00 sıralarında Kocaoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

PAYLAŞIMI ONLARCA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Kocaoğlu'nun paylaşımını onlarca kişi beğendi ve yorum yaptı. Hakkı Reis isimli kullanıcı Kocaoğlu'nun tweetine 'Keşke gitmeseydin büyük başkanım" derken, Orhan Şahin ise, "Oooo başkanım hoşgeldiniz" dedi. Zeynel Tuna, "Başkanım seni özledik" diye yorum yaparken, Emre Aydın, "Geri mi döndünüz başkanım" diye Kocaoğlu'nun tweetine yanıt verdi.





KILIÇDAROĞLU YENİ DOSTLARIYLA BERABER



Kemal Karataş'ın sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği 28 Şubat'ta paylaştığı yazısında sert ifadeler kullandığı görüldü. Karataş yazısında, "Gençlik kollarında yetiştiğimiz, hayatımızı verdiğimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin şimdiki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni dostlarıyla beraber gördüğümde acı bir tebessümle uzun uzun baktım o resime. Merhum Erbakan'ın vefatının 10. yıldönümünde. Sen şimdi! Yeni dostlarınla berabersin. Allah mutlu ve bahtiyar eylesin. Tamamına erdirsin" şeklinde yazdığı görüldü.





"İYİ Kİ BENİ PARTİDEN ATMIŞSIN"



Karataş eleştirilerine şu şekilde devam etti: "Bu resim için çok sözüm var ama…Asıl şimdi söylemek istediğim beni de şaşırtan dostlarına konuşma yaparken kürsüden Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine " dizelerini Erbakan ile nasıl özdeşleştirdin? Bunu hiç ama hiç anlayamadım. Yeni dostlarına Erbakan'ı anlatmak için bu dizeleri mi buldun? Pes ki ne pes. Bizi partiden attın. Sen şimdi yeni dostlarınla berabersin. İyi ki atmışsın beni partiden. Utanıyorum senden."