Bir yalanları daha ortaya çıktı

Asparagas haberleriyle tekzip yayımlama rekoru kıran Cumhuriyet gazetesinin bir haberi daha gerçek dışı çıktı. Gazetenin manşetinden verilen 'Karınlarını çöpten doyuruyorlar' başlıklı haberde Gülcan İkizoğlu'nun büyük oğlunu çöp konteynerine koyduğu ve buradan topladığı patates, soğan ve portakal gibi ürünlerle karınlarını doyurduğu iddia edildi. Ancak İkizoğlu bunu yalanlayarak "Devlet bana iyi bakıyor. Her ay ortalama 2 bin 500 TL ve ayrıca kuru gıda yardımı alıyorum. Gazeteci olduklarını bile bilmiyordum. Bana 'Ne ile geçiniyorsunuz?' diye sorsalardı aileme yapılan yardımları anlatırdım" dedi.