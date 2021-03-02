Büro Memur-SEN, Erbakan'ı mezarı başında andı

Büro Memur-SEN temsilcisi İsmail Akın, "Erbakan Hocamız ilk motor fabrikasını kurarak Müslüman bir mühendisin; memurun,işçinin,köylünün kazancını kat kat artırarak mümin bir devlet adamının nasıl destan yazacağını gösterdi. Bugün onun öğretileriyle teknoloji ve bilimde ülkemiz emin adımlarla yürümektedir" dedi.





Yasin ve fatihların okunduğu törende Erbakan hayırla yad edildi. Törende Büro Memur-Sen İstanbul Başkanı Mansur Çifcibaşı şöyle konuştu. "Büro Memur-Sen İstanbul Maliye Şubesi olarak biz emekçiler üzerinde çok emeği ve hakkı olan Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın kabrini ziyaret ederek, hayır duamızı ettik. Ne edebiyatını yaptık, ne de suistimal ettik. Hocamızı hep sevdik ve sevmeye devam ediyoruz. 28 Şubat'ta da her daim davasının savunucusu olduk.





28 Şubat'ın ayazında o gün buram buram terletenler bugün hocamızı anma töreni düzenliyorlar. Merhum Başbakanımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

SAFFET AZAK/SABAH