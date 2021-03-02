Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı!

Diyarbakır annelerine destek ziyareti sürüyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ile il jandarma komutanı ve emniyet müdürünün eşi anneleri ziyaret etti. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelere katılım da sürüyor. Bira ailenin daha eyleme katılımıyla sayı 209'a yükseldi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın eşi Sevilay Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in eşi Derya Erdem anneleri ziyaret etti. HDP il binasında anneleri eylemin sürdüğü çadırda ziyaret eden Karaloğlu, aileleri bir süre dinledikten sonra annelere desteklerin süreceğini söyledi. Karaloğlu, her zaman ailelerin yanlarında olduklarını anımsatarak, "Burada aileler onurlu bir mücadele veriyor. Onların bu mücadelesinde bizler de yanlarındayız. Onların bu haklı davaları, onlar gibi gözyaşı döken, nice çocukları kaçırılan anne ve babalara güç ve kuvvet oldu. Eli kalem tutacak çocuk, dağa kaçırılarak eline silah veriliyor. Çocuğun bütün hayatı bitiriliyor, bundan büyük bir acı ve kötülük olamaz" ifadelerini kullandı.

EYLEME KATILIM SÜRÜYOR



Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. Evlatların terörün elinden kurtarmak için direnen Diyarbakır annelerinin eylemine, bir aile daha katıldı. Eylemin 1.5. yılında aile sayısı oturma eyleminde 209'a yükselirken, şuana kadar 24 anne evladına kavuştu.