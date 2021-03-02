Ekolojik köprü de sökülür mü?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daha önce bakımı zor iddiasıyla oto yol kenarlarında ve kavşaklarda bulunan dikey bahçeleri sökmeye başladı. Yerine ise grafiti denilen duvar boyalarını yapmaya başladı.



İstanbullunun artan tepkisi sonrası bir süre söküm işlemlerini durduran İBB yönetimi, son zamanlarda çöp yığınları ile gündeme gelen Maltepe'deki dikey bahçeyi de dün gece ani bir kararla söktü.



Vatandaşlar tarafından çokça eleştirilmesine ve tepki gösterilmesine rağmen İstanbullunun düşüncesini umursamayan İBB yönetiminin bahceleri yerinden sönmesine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "İstanbul'da yaban hayatı geçişleri için çok güzel bir ekolojik köprü var.. sizce bakımı zor diye sökerler mi?" diyerek İBB yönetimine göndermede bulundu.