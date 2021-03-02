FETÖ’cü hâkim TSK sivil imamı çıktı

Ankara Polisi'nin geçen yıl 12 Ağustos'taki denetimine çok ilginç iki yargıç takıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması kapsamında firari olarak aranan, meslekten ihraç edilmiş Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimleri Fevzi Ö. ve eşi Emel Ö., polislere sahte belge gösterdi. Fevzi Ö., üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Ziya G. adına düzenlenen sahte sürücü belgesi, Emel Ö. ise ablası Emine D. adına düzenlenen kimliği ibraz etti. Belgelerin sahte olduğunu fark eden polis, hakkında yakalama kararı bulunan çifti gözaltına aldı.Çiftin, çeşitli soruşturmalarda itirafçı olan kişilerin ifadelerinde adlarının geçtiği öğrenildi. İfadelerde; Fevzi Ö.'nün örgütün hâkim-savcı evlerinde eğitim aldığı, örgüt adına insanlardan himmet topladığı ve insanları örgütten kopmamak için motive etmeye uğraştığı ifade edildi.İfadelerde, şüphelilerin 'katalog' diye tabir edilen örgüt içi evlilik yaptığı belirtildi. Emel Ö.'nün de örgüt evlerinde sınavlara hazırlandığı kaydedildi. Hâkim çift, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin ilgili kararına istinaden Ankara'da tutuklandı. İkilinin TSK'da "sivil imam" olduğu belirlendi.