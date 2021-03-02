İdrar yolu enfeksiyonu başkasına bulaşır mı? İdrar yolu enfeksiyonu bulaşıcı mı?

İdrar yolu enfeksiyonu özellikle kadınlarda sık görülmektedir. Diğer bir adı ile üriner sistem enfeksiyonları, hissedilen belirtilerin yanı sıra çeşitli hastalıklarla karıştırılabilecek semptomlara sahiptir. Başlıca belirtiler arsında idrar kanalında oluşan tahribat sebebiyle idrar yaparken görülen yanma ve ağrı hissidir. Bunun yanı sıra enfeksiyona bağlı olarak kişide ateş, idrarın renginde koyuluk bazen de kan görülebilir. Bakteriyel nedenlerle gerçekleşen enfeksiyonlar sık rastlanılan bir durumdur. İdrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığında en sık görülenlerin başında sistit yani mesanenin enfeksiyonu gelmektedir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BULAŞICI MI?

İdrar yoluna dışarıdan giren bakteriler enfeksiyonların yaygın görülen nedenleri arasında yer almaktadır. İdrar yolu enfeksiyonun bulaşıcılığı ise hangi mikrobun enfekte ettiğine göre farklılık gösterir. Genellikle idrar yolu enfeksiyonu bulaşıcı bir hastalık olmasa da bakterilerin yaşama koşulları göz önünde bulundurulduğunda yayılım söz konusu olabilir. Özellikle hijyenden uzak ortamlar idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlamaktadır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BAŞKASINA BULAŞIR MI?

Bakteriler üretraya farklı şekilde girmektedir. Örneğin; vajinal bölgedeki bakteriler, üretraya itilebilir ve sonuç olarak bakterilerin gelişmesi için iyi bir ortamın sağlandığı mesaneye ulaşabilirler. İdrar yolu enfeksiyonu çoğu zaman bulaşıcı değildir. Bu nedenle bir başkasından idrar yolu enfeksiyonu kapmayacağınız gibi bir başkasına enfeksiyonu bulaştırmanız da söz konusu değildir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLİŞKİYLE BULAŞIR MI?

Kadınların vajinal yapıları cinsel ilişkiden sonra idrar yolu iltihabı olmalarını kolaylaştırmaktadır. İdrar kanalı olan üretra, vajinanın önünde yer almaktadır. Cinsel ilişki esnasında bakteriler; bulaşıcı bir hal alabilir. İdrar yolu iltihabı ilk cinsel ilişki deneyiminde ya da sık sık cinsel ilişkiye girilmesi durumunda daha sık görülmektedir. Genellikle yeni evlenen çiftlerde ortaya çıkan bu duruma "Balayı sistiti" adı verilmektedir. Cinsel ilişkiden önce ve sonra genital bölgenin temizliği önemlidir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TUVALETTEN BULAŞIR MI?

Pek çok kişi idrar yolu enfeksiyonun kirli tuvaletlerden bulaştığını düşünmektedir fakat genellikle enfeksiyon oluşma sebebi kişinin kendi vücudunda bulunan mikroplardır. Özellikle kişinin kendi dışkısının neden olduğu bağırsak bakterilerinin genital bölgeye bulaşmasını önlemek için tuvalet yapıldıktan sonra titiz bir şekilde temizlik yapılmalıdır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU KENDİ KENDİNE GEÇER Mİ?

Antibiyotikler, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizma ve bakterileri öldürdüğü için idrar yolu enfeksiyonları için en etkili tedavi yöntemidir. Bununla birlikte bazı kişiler antibiyotik almadan iyileşmesine rağmen bazılarında ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu olan bireylerin mutlaka uzman bir hekime başvurması gerekir.