İzmir'de eğlence mekanlarına koronavirüs baskını: 42 kişiye 264 bin lira ceza

Olay, dün saat 21.10 sıralarında bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübünde bulunan bir kadın şiddete maruz kaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine, bölgeye giden ekipler içeriden seslerin geldiğini duyunca zili çaldı. Kapının açılmaması üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiyenin olay yerine geldiğini duyan çalışanlar kapıyı kendi rızası ile açtı. Polis denetiminde, işyerinin ruhsatının olmadığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği, içeride bulunan 28 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve sokağa çıkma yasağının ihlal dildiği belirlendi. 28 kişiye, 176 bin 400 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

ADRES FARKLI OLAY AYNI



Konak'ta ise devriye gezen polis ekipleri saat 02.30 sıralarında bir kafeteryadan sesler geldiğini fark etti. İşletmenin kapısı kapalı olmasına rağmen yandaki hanın içerisinden kafeteryaya girildiğini fark eden polis harekete geçti. Kafeye baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin bulunduğunu gördü. Alkol aldıkları da görülen 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 88 bin 200 lira ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.