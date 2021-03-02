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Jandarma jasat timleri operasyonu ile koyun ve kuzuları çalan hırsızlar yakalandı

’nın ilçesi Ada köyünde yaşayan Ö.C. isimli çiftçiye ait hayvan ağılından, 13 tane koyun ve 10 tane kuzu olmak üzere toplam 23 küçükbaş hayvanı çalan hırsızlar yakalandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 3.3.2021 01:09 ABONE OL
Jandarma jasat timleri operasyonu ile koyun ve kuzuları çalan hırsızlar yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olarak tabir edilen "JASAT" (Suç Araştırma Timi) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu, şüpheli F. Ş. isimli şahsın hayvan ağılında yapılan aramada, çalınan koyunlar ve kuzular bulunarak sahibi Ö.C.'ye teslim edildi. Olay ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü tutulama talebiyle çıkarıldığı mahkemece 'Adli Kontrol Şartıyla' serbest bırakılarken, diğer 2 şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Koyun ve kuzuların sahibi O.C, Jandarma Ekiplerine teşekkür ederek, "Bunlar bizim geçim kaynağımız. Nasıl sevindiğimi anlatamam. Allah, Jandarma ekiplerinden razı olsun" şeklinde konuştu.

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Jandarma jasat timleri operasyonu ile koyun ve kuzuları çalan hırsızlar yakalandı
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