Jandarma jasat timleri operasyonu ile koyun ve kuzuları çalan hırsızlar yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olarak tabir edilen "JASAT" (Suç Araştırma Timi) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu, şüpheli F. Ş. isimli şahsın hayvan ağılında yapılan aramada, çalınan koyunlar ve kuzular bulunarak sahibi Ö.C.'ye teslim edildi. Olay ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü tutulama talebiyle çıkarıldığı mahkemece 'Adli Kontrol Şartıyla' serbest bırakılarken, diğer 2 şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Koyun ve kuzuların sahibi O.C, Jandarma Ekiplerine teşekkür ederek, "Bunlar bizim geçim kaynağımız. Nasıl sevindiğimi anlatamam. Allah, Jandarma ekiplerinden razı olsun" şeklinde konuştu.