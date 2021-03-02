Kafe ve restoranlarda normalleşme sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini restoran ve kafeler için, "Çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklanan kararların ardından Muğla'da kafe ve restoran sahipleri sabahın erken saatlerinde hazırlık yaptı. Merkez ilçe Menteşe'de işyerlerinde temizlik çalışması yapıldı, masa ve sandalyeler tekrar eski haline getirilerek yerlerine yerleştirildi. İşletme sahipleri ve müşteriler karardan memnun olduklarını dile getirdi.

Restoran-Kafe sahibi Bekir Yalçın, "Kararı şimdilik güzel karşıladık. Bizim için zor bir süreç oldu. 1 yıl aradan sonra müşterilerimiz ilk defa oturuyor. Hastalık biter ve hepimiz kurtuluruz. İlk iş günü heyecanı gibi işimize ilk başlangıcı yaptık. Umarım böyle devam eder" dedi.

Uzun süreden sonra ilk defa oturduğunu dile getiren bir müşteri, "Sosyal mesafeyi korumak lazım. Hala virüs bitmiş değil. Uzun zamandır kimse bir şeyler kazanamıyor. Böyle olması daha iyi" dedi.