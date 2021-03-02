Son dakika haberi: FETÖ'ye art arda büyük operasyonlar

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen şüpheliler yönelik operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda, halen görevde 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubay, 1 emekli albay, daha önce ihraç edilmiş olan 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen, halen serbest meslek mensubu kaydı olan 1 eski askeri öğrenci ve halen görevde 1'i öğretmen, 1'i adli tıp uzmanı, 1'i icra müdür yardımcısı, 2'si serbest meslek sahibi 5 mahrem imam olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

7 İLDE FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı.

FETÖ'NÜN 44 MAHREM İMAMINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 44 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 20'si çeşitli kamu kurum / kuruluşlarında ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 44 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 26 ilde, bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.