Karabük Valisinden Normalleşme uyarısı

Kabine toplantısından sonra illerin durumuna göre normalleşme kurallarının belirlenme şekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Buna göre Karabük ili orta riskli grup iller arasında yer alırken,il genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması kalarken, Haft sonraları da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak, ayrıca, kafe, lokanta,pastane gibi işyerleri sabah saat07.00 den 19.00 arası kapasitelerinin yüzde 50 si kadar müşteri kabul edecekler, Orta okul ve Liselerin tüm sınıfları açılacak, yine düğün salonları açılırken, genel kurullar da yapılacak.

Bu kararlar sonraısı Karabük Valisi Fuat Gürel sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşlarımızdan hassasiyet beklediklerini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Kıymetli Karabüklü Hemşehrilerim;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Şehrimiz orta riskli iller arasında yer almaktadır. Şehrimizi orta riskli iller kategorisine taşıyan fedakar sağlıkçılarımıza, denetimleri aralıksız sürdüren güvenlik güçlerimize ve salgınla mücadele eden tüm kurumlarımıza ve tedbirlere hassasiyetle uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz￼.

Normalleşme sürecimizin devamı için aynı hassasiyeti tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz.

Birlikte başaracağız..." dedi.