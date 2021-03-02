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'te 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! 'Darbedilerek öldürüldü' iddiası

'te, evinde yalnız yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Selahattin Polat, ölü olarak bulundu. Polat'ın darbedilerek öldürüldüğü tahmin ediliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 18:15 Son Güncelleme: 2.3.2021 18:15 ABONE OL
Kilis'te 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! 'Darbedilerek öldürüldü' iddiası

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat'tan, haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları girdikleri evde Polat'ın cesediyle karşılaştı.

DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İhbarla gelen jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası darbedilerek öldürüldüğü tahmin edilen Selahattin Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

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Kilis'te 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! 'Darbedilerek öldürüldü' iddiası
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