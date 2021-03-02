Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Okul Lise sınavları iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi?

Lise sınavları ne zaman yapılacak? sorusu ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinde sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı da en fazla merak edilen konular arasında bulunuyor. Dün yapılan kabine toplantısının ardından Lise sınavlarına ilişkin de önemli detaylar paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte lise sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? şeklinde sorulara cevap aranıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası kontrollü normalleşme adımları ile Lise sınavlarının yüz yüze yapılacağı tarih ve diğer tüm detaylar şöyle;
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde,
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.
Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacaktır.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.