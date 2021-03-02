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sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Okul Lise sınavları iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisi sebebiyle eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan sürdürülüyordu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında ortaöğretim öğrencileri tarafından merak la beklenen sınavları ile ilgili detaylara ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Bu gelişmeyle birlikte Lise sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? gibi sorulara yoğun olarak yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak edilen Lise sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.3.2021 22:04 Son Güncelleme: 2.3.2021 22:04 ABONE OL
Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Okul Lise sınavları iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? İşte tüm detaylar...

Lise sınavları ne zaman yapılacak? sorusu ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinde sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı da en fazla merak edilen konular arasında bulunuyor. Dün yapılan kabine toplantısının ardından Lise sınavlarına ilişkin de önemli detaylar paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte lise sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? şeklinde sorulara cevap aranıyor.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, İPTAL Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası kontrollü normalleşme adımları ile Lise sınavlarının yüz yüze yapılacağı tarih ve diğer tüm detaylar şöyle;



YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde,

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.



Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
  • İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
  • Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
  • Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
  • Lise hazırlık, 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
  • Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
  • İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
  • 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
  • 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.
  • Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

  • Yüz yüze eğitime başlayacak tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde eğitim 2 Mart Salı gününden itibaren başlayacaktır.
  • Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  • Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
  • Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım bütün illerde veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Okul Lise sınavları iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? İşte tüm detaylar...
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