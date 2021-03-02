Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Okul Lise sınavları iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? İşte tüm detaylar...

Lise sınavları ne zaman yapılacak? sorusu ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinde sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı da en fazla merak edilen konular arasında bulunuyor. Dün yapılan kabine toplantısının ardından Lise sınavlarına ilişkin de önemli detaylar paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte lise sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi, yüz yüze mi yapılacak, ertelendi mi? şeklinde sorulara cevap aranıyor.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, İPTAL Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası kontrollü normalleşme adımları ile Lise sınavlarının yüz yüze yapılacağı tarih ve diğer tüm detaylar şöyle;