Mavi Vatan-2021 ile Ege ve Akdeniz'de gövde gösterisi: 170 savaş gemisi, onlarca uçak...

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından olan ve 25 Şubat'ta başlayan Mavi Vatan-2021, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin katılımıyla devam ederken, 170 gemi bugün Ege ve Akdeniz'de boy gösterecek.
Mavi Vatan - 2021 tatbikatı! Ege ve Akdeniz'de 170 savaş gemisi ve onlarca uçak tatbikatta | Video
"Mavi Vatan-2021 Tatbikatı" ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.
Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
F-16'LAR SEMALARDA OLACAK
Mavi Vatan-2021'e; Deniz Kuvvetlerinden; 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları (İHA), Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri katılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçaklarının da boy gösterdiği tatbikatta, Kara Kuvvetleri'nden, genel maksat ve taarruz helikopterleri, Jandarma'dan ise arama kurtarma unsurları yer alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise, sahil güvenlik botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopterle Mavi Vatan-2021'e katılıyor.
MUHTEMEL HARBE HAZIRLIK
Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargâh, birlik ve gemilerin muhtemel durumlara karşı hazırlıkları değerlendirilecek. Kuvvetlerin müşterek çalışabilirliği ile işbirliğinin usul ve imkânları da denetlenecek. Tatbikat süresince muhtemel bir harbe karşı hazırlık seviyesi yükseltilmeye çalışılacak. Harekât taktikleri de geliştirilmeye çalışılacak. Tatbikat pazar günü sona erecek.