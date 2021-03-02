Mavi Vatan-2021 ile Ege ve Akdeniz'de gövde gösterisi: 170 savaş gemisi, onlarca uçak...

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından olan ve 25 Şubat'ta başlayan Mavi Vatan-2021, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin katılımıyla devam ederken, 170 gemi bugün Ege ve Akdeniz'de boy gösterecek.

Mavi Vatan - 2021 tatbikatı! Ege ve Akdeniz'de 170 savaş gemisi ve onlarca uçak tatbikatta | Video

"Mavi Vatan-2021 Tatbikatı" ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.