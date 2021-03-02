Mobilya fabrikasında yangın! İşçiler yangından son anda kurtuldu

İstanbul Ataşehir'de bulunan iki katlı bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşçilerin yangından kaçmak için pencereden çıkarak tabelaya aşağı sarktığı anlar işte böyle görüntülendi.

Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir mobilya imalathanesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar çıktığını gören çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı yerde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahalelerde bulundu. Yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

İŞÇİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA



Alevler arasında kalan iki işçi pencereden dışarı sarkarak binanın dış cephesine tutunmaya başladı. İşçiler, çevre esnafın getirdiği merdiven sayesinde güvenli bir şekilde inmeyi başardı. O anlar kameralar tarafından anbean böyle görüntülendi.

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI



Çıkan yangında hafif yaralandığı belirtilen iki işçi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenerek rahatsızlanan bir itfaiye erine ise olay yerinde müdahale edilerek tedavisi tamamlandı.