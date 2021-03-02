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Normalleşme sonrası nikahlara yeni düzenleme yapıldı

Yeni Kontrollü normalleşme dönemi başlarken, nikahlara da saat ve kişi sınırlaması getirildi. Normalleşme döneminde 'daki nikahlar 50 kişiyi aşmayacak şekilde ve bir saat içerisinde kıyıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 17:16 ABONE OL
Normalleşme sonrası nikahlara yeni düzenleme yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin beklediği kararları açıklamıştı. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılmasına karar verilmişti. Bugün başlayan normalleşme sürecinde kıyılan nikahlarda yeni kurallar dikkate alındı.

Nikah salonlarında koltukların üzerinde uyarı işaretleri ile sosyal mesafe kuralının konulduğunu ve salona giren herkesin maske mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Salona girişlerde güvenlik görevlileri tarafından ateşler ölçüldü ve HES kodlarına bakıldı. Öte yandan nikah 50 kişiyi aşmayacak şekilde bir saat içinde kıyıldı.

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Normalleşme sonrası nikahlara yeni düzenleme yapıldı
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