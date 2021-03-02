Okulların önlerinde narkotik uygulaması

Adana polisi okulların açılmasıyla birlikte hem pandemi kurallarına uyulması hem de öğrencilere yabancı madde satılmaması için narkotik köpekli uygulama yaptı. Polisler öğrencileri uyarıp, broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik, çocuk, özel harekat, trafik denetleme ve narkotik ekipleri il genelinde okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi. Polis yoldan geçen vatandaşlar ile araçları da durdurarak arama yaptı. Uygulamaya burunlu narkotik köpeği Oscar da katıldı. Polisler vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Polisin okul önündeki çocuklara da pandemi kurallarına uymalarını aksi takdirde okulların yeniden kapanabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler polislere kurallara uyacaklarının sözünü verdi.