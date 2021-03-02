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Pandemi adli vaka sayısını azalttı! Adliyeden dikkat çeken istatistik

Her yıl düzenli olarak artış gösteren adli vaka sayısında geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir oranda düşüş yaşandı. Adliyesine 2017'de 194 bin, 2018'de 218 bin, 2019'da 222 bin adli vaka yansıdı. Koronavirüsün etkili olduğu 2020 yılında ise aynı adliyede 193 bin adli vaka kayda geçti. Bu rakamın 2017 yılının bile gerisinde olması dikkat çekti. Daha önce sürekli artış gösteren vakalarda ilk kez ciddi oranda düşüş gözlendi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 2.3.2021 11:38 ABONE OL
Pandemi adli vaka sayısını azalttı! Adliyeden dikkat çeken istatistik

İstanbul Adalet Sarayı kayıtlarına göre, her yılı adli vaka oranlarında ortalama yüzde 10 artış yaşanıyordu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, 2017'de 194 bin, 2018'de 218 bin, 2019'da da 222 bin adli vaka kayda geçmişti. Ancak 2020 yılında aynı adliyeye 193 bin adli vaka yansıdı. Koronavirüsün etkili olduğu geçtiğimiz yılda adli vaka sayısında ilk kez düşüş gözlendi. Her yıl yaşanan artışın aksine 2017 yılının bile gerisinde, ciddi bir gerileme olduğu görüldü.

PANDEMİ TEDBİRLERİNİN ETKİSİ

Bu düşüşe geçtiğimiz yılın mart ayından beri etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirlerin etkili olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasaklarının da uygulanması ile birlikte salgının neden olduğu sosyal yaşamdaki kısıtlılık, adli vakalarda önemli oranda düşüşe neden oldu. Bu durum adliye kayıtlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

İstanbul Adliyesinin sorumlu olduğu bölge Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu Eyüp, Fatih, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinden oluşuyor. İstanbul'un diğer ilçelerinin bağlı olduğu 11 adliye daha bulunuyor.

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Pandemi adli vaka sayısını azalttı! Adliyeden dikkat çeken istatistik
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