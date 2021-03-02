Son dakika: Kosta Rikalı teröriste jet iddianame

SAVCILIKTA ÇARK ETTİ

Gözaltına alınan Chavez, savcılıkta verdiği ifadesinde, Kostarika'da yaşarken PKK ile ilgilenmeye başladığını ve internetten yaptığı araştırmalar sonucunda terör örgütü PKK'yı tanıdığını anlattı. İstanbul'a gelme amacının Türkiye'yi daha iyi tanımak olduğunu iddia eden Chavez Diyarbakır'a da kürt sosyolojisini görmek amacıyla gittiğini ifade etti. 10 Şubat ve 12 Şubat 2021 tarihlerindeki "Diyarbakır'dayım. PKK'dan birisiyle iletişim kurmak istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Kosta Rika'lıyım. PKK'ya ulaşmak, PKK'ya katılmak konusunda onlarla iletişim kurmak istiyorum" şeklindeki PKK terör örgütüne katılmak için paylaşımları yaptığını kabul eden şüpheli amacının örgütü tanımak olduğunu söyledi.

JET İDDİANAME DÜZENLENDİ

İfadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet bir iddianame düzenlendi. 'Terör Örgütü Propogandası Yapmak' suçundan hazırlanan iddianamede şüphelinin 26 Ocak 2021, 11 Şubat ve 13 Şubat 2021 tarihlerinde mesajlaşma seklinde gerçeklesen görüşmelerinde terör örgütü PKK'nın cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve övecek tarzda beyanlarda bulunduğu, terör örgütü elebaşını devrimin kurucusu ve sembolü olarak nitelendirdiği anlatıldı.

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ÖRGÜTÜN ÇOCUK KAÇIRMA EYLEMİNE SEMPATİ GÖSTERİYOR

İddianamenin devamında, şüphelinin PKK terör örgütünün çocuk kaçırma eylemlerini devrim ve savaş için mesru gördüğü, 2015 ve 2016 yıllarında örgütün hendek kazmalarının sonucunda yaşanan olayları yadırgamadığı, PKK'nın DAEŞ gibi bir örgüt seklinde tanıtılmasından nefret ettiği ifade edildi. Dijital materyallerinde ele geçirilen belgelerden de bahsedilen iddianamede, inceleme altına alınan şüphelinin telefonunda YPG şeklinde kayıt ettiği bir numara ile mesajlaştığı, bir mesajında ''Merhaba Jesus, umarım olduğun yerde iyisindir, hayatın iyidir. Belki bundan hoşlanmayacaksın bunu anlıyorum. Normalde bu sınıf yardımlar talep etmem. Fakat bir yardıma ihtiyacım var. Bunu iletebildiğin herkese iletmene ihtiyacım var. Ben bir bağış sayfası yaptım. Bir seyahatin masraflarını karşılamak için. YPG'ye katılmaya karar verdim. Sana buraya bir link bırakıyorum.'' dediği anlaşıldı.

"HDP OFİSLERİNDEN ÖRGÜTE KATILACAĞIM"

Konsta Rika'lı şüphelinin kız arkadaşına 10 Şubat 2021 tarihinde attığı bir mesajda ''Bak hala buruda bir şeyler yapabilir mi. Şöyle duyumlar var. HDP' nin siyasi parti ofisleri var. O ofislerin bazılarında insanları PKK ya gönderiyorlar. Bunu deneyebilirim ben. Umarım bu YPG idi. ama benim hislerimi yazacağım ve Bir şeyleri okuyacağım çünkü ağlamayı durduramıyorum.'' diye konuştuğu dikkatlerden kaçmadı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık yaşanan olayın ardından Türkiye'deki Kostarika makamlarına bu hususta bilgilendirme yaparken 5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.