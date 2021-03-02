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Röntgende ortaya çıktı! İran uyruklu kişinin mide ve bağırsağından çıktı

Muş'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu bir kişinin midesinden ve bağırsaklarında da tespit edildi. Zanlı, çıkaırldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 19:13 Son Güncelleme: 2.3.2021 19:19 ABONE OL
Röntgende ortaya çıktı! İran uyruklu kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle İran uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.

Otel odasında 9 adet kapsül halinde daralı ağırlığı 195 gram olan metamfetamin maddesi ele geçiren polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi Muş Devlet Hastanesi'nde muayeneye götürdü.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan röntgen çekimlerinde İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

Zanlının midesinden 45 adet kapsül içerisinde 305 gram, bağırsaklarından ise 54 kapsül halinde 400 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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Röntgende ortaya çıktı! İran uyruklu kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı
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