Şanlıurfa'da o örgüte operasyon: 11 gözaltı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerek kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek, gerekse işyerleri ve araç camlarına "Hilafeti Kurun" yazılı etiketler yapıştıran, sosyal medyada bu yönde propaganda yapan ve Hizb-ut Tahrir adlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.